Invités : Julien Doré, Maxence Lapérouse et Ophélia Kolb enfilent l’uniforme de policiers dans « Panda »

Julien Doré, Maxence Lapérouse et Ophélie Kolb sont les invités de Quotidien jeudi 30 novembre pour le lancement de la série télévisée « Panda », diffusée à partir de ce soir sur TF1. Dans un premier temps, le célèbre chanteur revient sur la genèse de ce projet, et sur le profil de policier décalé qu’il interprète et qui semble lui aller come un gant. Puis, Ophélia Kolb, qui a notamment joué la femme de Bernard Tapie dans la série de Netflix, et Maxence Lapérouse, star de Youtube, se penchent eux aussi sur leurs rôles de policiers. La jeune femme se livre sur les talents de comédiens de l’ancien candidat de La Nouvelle Star, notamment de par sa capacité à jouer avec tout ce qu’il y a autour de lui. Puis, l’artiste s’exprime sur sa façon d’être à l’aise avec sa nudité. Enfin, Julien Doré se confie sur son fils et sur ses objectifs prochains.