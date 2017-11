Ce soir on danse et les stars sont : Sandrine Quétier, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux, Chris Marques et Nicolas Archambault…. Le jury au grand complet de Danse avec les Stars est avec nous. On a regardé tous les primes, on connait toutes leurs petites manies et on leur montre tout. Extrait Quotidien du 23 novembre 2017