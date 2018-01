Invités : Justin Timberlake et Juno Temple pour "Wonder Wheel"

Lors de leur passage à Paris, en novembre dernier, Quotidien a rencontré Justin Timberlake et Juno Temple, personnages centraux du dernier film de Woody Allen, "Wonder Wheel". Aux côtés de Kate Winslet et James Belushi, ils donnent vie à un scénario où se croisent les histoires de quatre personnages dans le décor fantasque du parc d’attractions de Coney Island, au cœur des années 1950. L’interview a été réalisée avant les dernières révélations de Dylan Farrow, la fille adoptive de Mia Farrow et Woody Allen, qu’elle accuse d’agression sexuelle.