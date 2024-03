Invités : Justine Triet, Marie-Ange Luciani, David Thion, Antoine Reinhardt et Milo Machado-Graner célèbrent le triomphe d’Anatomie d’une chute

Derrière le succès d’Anatomie d’une chute, il y a une réalisatrice de talent, Justine Triet, deux producteurs, Marie-Ange Luciani et David Thion, et des acteurs incomparables, Antoine Reinartz et Milo Machado-Graner. Après leur triomphe aux Oscars, ils sont sur le plateau de Quotidien.