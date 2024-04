Invités : Kad Merad et Hatik, à l’affiche d’Anthracite, la nouvelle série Netflix

1994, dans le Vercors. Un suicide collectif au sein de la secte des écrins remue la France. 30 ans plus tard, le meurtre d’une femme selon les mêmes rituels de cette étrange communauté. C’est le pitch d’Anthracite, la nouvelle série Netflix qui veut vous faire peur et vous rendre accros. Une série portée par un duo brillant composé de Kad Merad et d’Hatik. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien.

