Invités : Kad Merad et Olivier Baroux pour "Just a gigolo"

Kad Merad et Olivier Baroux sont une nouvelle fois réunie autour d’un film. Cette fois, Kad Merad incarne un vieux gigolo sur le retour, qui a perdu sa gloire et son succès d’antan et qui va, subitement, tout perdre. Plus de grande maison cossue, plus de piscine, plus de voiture de sport : sa principale cliente le largue pour un autre. Sauf qu’à part être gigolo, il ne sait rien faire. De retour à une vie bien plus modeste, bien plus terre-à-terre, auprès de sa sœur et de son neveu. À qui il va apprendre tous les secrets du métier, en attendant de pouvoir se reconstruire une vie. Kad Merad et Olivier Baroux sont tous les deux sur le plateau de Quotidien pour « Just a gigolo ».