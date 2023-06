Invités : Karin Viard et Alex Lutz passent « Une nuit » à marcher et s’aimer dans Paris

Après le succès de son deuxième film “Guy”, le comédien et réalisateur Alex Lutz revient sur grand écran avec “Une nuit”, présenté en compétition au festival de Cannes. C’est l’histoire d’une rencontre amoureuse à Paris qui commence dans l’obscurité et se termine au lever du soleil. Deux inconnus se crient dessus dans une rame de métro bondée et finissent par faire l’amour dans une cabine de photomaton. Ils passeront le reste de la nuit à marcher, parler, se découvrir, se chamailler et questionner la notion de couple. Également très amis dans la vie, Karin Viard et Alex Lutz partagent l’affiche de ce film et l’ont également co-écrit et tourné en seulement 14 jours. Ils répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.