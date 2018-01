Invités : Kaya Scodelario, Dylan O’Brien et Thomas Brodie-Sangster de retour dans "Le Labyrinthe"

Trois ans après « Le Labyrinthe : la terre brûlée », Kaya Scodelario, Dylan O’Brien et Thomas Brodie sont de nouveau réunis à l’écran. Les trois acteurs endossent une fois encore leur rôle de « Blocards » dans le très attendu troisième volet, « Le Labyrinthe : le remède mortel ». Cette fois, ils devront ruser, non plus pour s’échapper, mais pour retourner dans le labyrinthe afin de sauver leurs amis. Ils seront tous les trois sur le plateau de Quotidien ce mercredi pour revenir sur leur triomphe.