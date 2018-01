Invités : L'équipe de "Résiste" rend hommage à France Gall

Tout comme pour Johnny Hallyday décédé le 5 décembre dernier, la chanson française vient de perdre l’un de ses plus grands monuments ave la mort de France Gall. Qui n’a jamais fredonné l’une de ses chansons ? Avec ses chansons, elle a accompagné et touché de nombreuses générations. Pour évoquer cette triste perte, les chanteurs de la comédie musicale "Résiste" (Elodie Martelet, Gwendal Marimoutou, Victor Le Douarec), le metteur en scène (Ladislas Chollat), ainsi que le producteur (Thierry Suc) reviennent avec Yann Barthès sur l’artiste et la femme qu’elle était.