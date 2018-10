Invités : l’équipe du "Grand bain", Gilles Lellouche, Marina Foïs, Leïla Bekhti, Guillaume Canet et Alban Ivanov

Bertrand (Mathieu Amalric), Marcus (Benoît Poelvoorde), Simon (Jean-Hugues Anglade), Laurent (Guillaume Canet), Thierry (Philippe Katerine), Basile (Alban Ivanov) et les autres sont des quadra un peu paumés, pas mal déprimés, à qui il manque une vraie motivation. C’est dans leur piscine municipale qu’ils vont la trouver, tous ensemble, en montant leur équipe de natation synchronisée masculine. Sous la direction de Delphine (Virginie Effira), ex-gloire du bassin et ex-alcoolique et d’Amanda (Leïla Bekhti) une entraîneuse au caractère trempé – sans jeux de mots - ces apprentis-nageurs vont se surpasser. Tous ensembles, bras cassés, abimés par la vie, fatigués, ils vont de nouveau se sentir valorisés, appréciés. Et faire fi des moqueries : la natation synchronisée pour les hommes, et alors ? Le producteur Gilles Lellouche, Marina Fois, Leila Bekhti, Guillaume Canet et Alban Ivanov sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.