Invités : la candidature d’Emmanuel Macron décryptée par Ruth Elkrief, Étienne Gernelle et Yaël Goosz

Emmanuel Macron vient d’officialiser sa candidature pour l’élection présidentielle. Pour décrypter cette lettre et le début de campagne du candidat Macron, trois journalistes sont sur le plateau de Quotidien ce vendredi. Yann Barthès accueille Ruth Elkrief de LCI, Étienne Grenelle du Point et Yaël Goosz de France Inter. Les derniers sondages lui font gagner 5 points d’intention de vote, les Français sont-ils réellement convaincus après son mandat ou ont-ils du mal à croire en la crédibilité des autres candidats ? À 37 jours du premier tour de l’élection présidentielle, comment le candidat compte-t-il faire campagne en pleine guerre entre l’Ukraine et la Russie ? Peut-il réellement se passer des débats avec les autres candidats ?