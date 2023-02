Invités : la délirante bande à Fifi est de retour pour la suite de “Alibi.com”

La “bande à Fifi” composée de Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali est de nouveau réunie dans la comédie “Alibi.com 2”. Fondée en 2005 sous l'impulsion de Michel Denisot qui les recrute dans Le Grand Journal, les comédiens sont passés de la télévision au cinéma. Réalisé par Philippe Lacheau, “Alibi.com 2” réuni également à l’écran Nathalie Baye, Didier Bourdon, Gérard Jugnot, Arielle Dombasle et Gad Elmaleh. Dans ce second opus, Greg a fermé son agence Alibi.com et se prépare à demander Flo en mariage. Mais honteux de présenter sa famille à sa future femme, il décide de réouvrir son agence avec l’aide de ses fameux complices pour trouver des faux parents plus présentables. Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti et Tarek Boudali sont sur le plateau de Quotidien pour raconter les coulisses de leur nouveau film.