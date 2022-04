Invités : la guerre en Ukraine vue par Martin Weill, Emmanuel Ponty et Robin Braquet

Pendant deux semaines, Martin Weill, Emmanuel Ponty et Robin Braquet ont parcouru l’Ukraine pour couvrir l’invasion russe dans le pays. À Kiev, la capitale, dans sa banlieue, de l’est à l’ouest du pays, ils ont rencontré des Ukrainiens dévastés par la guerre et des Ukrainiens déterminés à se battre pour garder leur liberté et faire échec à l’armée de Vladimir Poutine. Martin Weill, Emmanuel Ponty et Robin Braquet nous en parlent sur le plateau de Quotidien.