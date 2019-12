Invités : la masterclass de Coldplay, de retour avec "Everyday Life"

Coldplay, c’est un premier album, « Parachutes » en 2000, qui les a révélés au monde entier. En un rien de temps, leur musique, leur style et la voix inimitable de Chris Martin deviennent incontournables. Depuis, 7 autres albums ont marqué la scène musicale et définitivement installé la notoriété de Coldplay. Après 4 ans d’absence, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman et Will Champion sont enfin de retour cet automne avec « Everyday Life », un double album aux 16 nouveaux titres, dont un en collaboration avec Stromae. Pour la première fois, ils sont sur le plateau de Quotidien.

