Invités : la petite bande loufoque et réjouissante de Pierre Salvadori

« La petite bande » de Pierre Salvadori est de ces films qui font du bien au moral. Attachant, drôle, réjouissant, bref pile ce qu’il nous faut en ce moment. « La petite bande », c’est l’histoire de Cat, Fouad, Sami, Antoine et Aimé et de leur plan pour mettre le feu à l’usine voisine qui pollue leur rivière. Pierre Salvadori et sa bande de petits acteurs, Aymé Medeville, Colombe Schmidt, Paul Belhoste et Redwan Sellam sont sur le plateau de Quotidien.