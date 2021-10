Invités : la présomption d’innocence est-elle en danger ? Avec Pierre Baudis et Youssef Badr

La présomption d’innocence est-elle en danger ? Youssef Badr, magistrat et ancien porte-parole de la chancellerie et Pierre Baudis, journaliste et social media manager, ont remis un rapport sur la question au ministre de la Justice. Un rapport alarmant qui décrit un climat d’atteintes à la présomption d’innocence « très dangereux pour l’État de droit ». Youssef Badr et Pierre Baudis sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.