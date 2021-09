Invités : la rentrée culturelle de Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit

Quoi de mieux pour passer une belle rentrée que de retrouver Vanessa Paradis en salles et au théâtre ? L’actrice est sur les planches pour « Maman » et dans les salles obscures pour « Cette musique ne joue pour personne ». Le point commun entre ses deux nouveaux projets ? Un réalisateur et un metteur en scène, Samuel Benchetrit. Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien.