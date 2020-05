En savoir plus sur Yann Barthes

Tant que la Culture n’aura pas réintégré ses salles de cinémas, de concert, ses théâtres et ses rues, Quotidien lui fera une place pour qu’elle continue de s’exprimer. Ce soir, on reçoit la troupe du cabaret Madame Arthur, l’un des plus célèbres de Paris. Charly Voodoo, Morian et Lola Dragonness sont en plateau avec nous.