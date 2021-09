Invités : Laeticia Hallyday et Jean-Claude Camus, J-1 avant le concert hommage à Johnny Hallyday

Quatre ans après sa disparition, Johnny Hallyday sera mis à l’honneur mardi 14 septembre au cours d’une journée événement. Pour l’occasion, un concert hommage se tiendra à l’Accor Hotel Arena, après l’inauguration d’une esplanade à son nom, d’une statue et d’un café. On en parle sur le plateau de Quotidien avec Laeticia Hallyday et Jean-Claude Camus. Pendant vingt ans, Laeticia Hallyday a été l’épouse de Johnny Hallyday, la mère de ses deux dernières filles, sa partenaire. Quatre ans après sa disparition, c’est elle qui veille à sa mémoire. Jean-Claude Camus, producteur légendaire des grandes tournées de Johnny Hallyday, est l’un des hommes qui a le mieux connu celui qu’on surnomme « Le Taulier ». Ensemble, ils ont imaginé et organisé cette journée hommage au chanteur. D’abord avec un concert-évenement à l’Accor Hotel Arena, diffusé en direct sur France 2. Ensuite avec l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday, juste devant la salle de concert mythique où le chanteur a assuré plus de 100 concerts. Enfin, avec une statue pas comme les autres en mémoire de l’artiste et l’ouverture du « Johnny’s bar » dans l’Accor Hotel Arena. Laeticia Hallyday et Jean-Claude Camus nous en parlent sur le plateau de Quotidien.