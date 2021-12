Invités : Laetitia Casta et Louis Garrel partent en croisade pour sauver la planète

Et si les enfants étaient plus engagés et plus déterminés que leurs parents à sauver la planète ? C’est le sujet de « La croisade », le dernier film de et avec Louis Garrel et co-écrit par Jean-Claude Carrière. Joseph, 13 ans, a décidé avec plusieurs centaines d’autres enfants de réunir le maximum d’argent pour sauver la planète. Pour trouver des fonds, il va revendre ses affaires, mais aussi celles de ses parents, joués par Louis Garrel et Laetitia Casta : de leurs vieux objets à leurs vêtements haute-couture et à leurs montres de collection. Laetitia Casta et Louis Garrel nous en parlent sur le plateau de Quotidien.