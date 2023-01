Invités : “L’Agence”, la famille de l’immobilier de luxe est de retour !

Martin, Valentin, Louis et Raphaël Kretz ainsi que leurs parents sont de retour sur TMC avec la troisème saison de “L’Agence”. Ce docu-série suit les aventures immobilières de la famille Kretz qui aide ses clients à acheter et vendre des maisons et appartements de luxe en France, de Paris à Saint-Tropez mais également à l’étranger avec l’ouverture de nouvelles antennes en Suède, en Angleterre et au Brésil. Martin, Valentin, Louis et Raphaël Kretz sont le plateau de Quotidien pour nous en parler.