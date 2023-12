Invités : Laure Calamy et Vincent Elbaz, d’amour, de désir et d’infidélité dans « Iris et les hommes »

Iris a une règle : ne jamais revoir un homme avec qui elle a passé la nuit. « Iris et les hommes », c’est un film sur une femme qui trompe son mari avec des hommes dont elle n’est pas amoureuse, pour le simple plaisir de coucher avec eux. Et ça, finalement au cinéma, c’est assez rare. Laure Calamy est Iris. Vincent Elbaz est Stéphane, le mari cocu. Dans « Iris et les hommes », la réalisatrice Caroline Vignal s’amuse du désir des femmes et de ces femmes qui justement, se le réapproprie.