Invités : Laurent Lafitte & Joséphine Japy, stars françaises des BAFTA

Dimanche 12 mai, le gratin du petit écran mondial était réuni à Londres pour la cérémonie annuelle des BAFTA. Avec, fait plutôt rare, des Français parmi les nommés : le show Netflix "Tapie" était en effet en lice pour le trophée de meilleure série étrangère. Malgré une concurrence féroce, avec notamment "Succession", "The Last of Us" ou encore "The Bear", c’est bien la série de Tristan Séguéla et Olivier Demangel qui s’est imposée aux César de la télévision britannique. Laurent Laffite et Joséphine Japy, qui interprètent Bernard et Dominique Tapie à l’écran, sont les invités de Quotidien pour célébrer ce grand succès.