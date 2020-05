Invités : le bisou à travers l’Histoire, la médecine et la philosophie avec Virginie Girod, Frédéric Saldmann et Alexandre Lacroix

En savoir plus sur Yann Barthes

Le bisou est historique, sociétal, indispensable et pourtant on ne peut plus en faire depuis bientôt trois mois à cause du Coronavirus. En temps normal, le bisou est démonstration d’affection ou d’obligation sociale (qui n’a jamais dû faire la bise à tout le monde en arrivant en soirée ?), il est aussi très peu hygiénique et pourtant très bénéfique pour le corps et l’esprit. Pour notre spéciale « Bisou », on accueille sur le plateau de Quotidien l’historienne Virginie Girod, le patron de Philosophie magazine Alexandre Laroix et le médecin Frédéric Salmann.