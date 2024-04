Invités : « Le club c’est vous », le groupe Bagarre revient avec un troisième album engagé et punchy

Le groupe Bagarre est invité de Quotidien vendredi 29 mars. Emmaï Dee, La Bête, Majnoun, Denis Darko et Mus présentent leur troisième album disponible ce jour, plein de fête, de fougue et surtout d’amour, intitulé « Le club c’est vous ». Un retour fracassant quatre ans après leur dernier opus et une pause qui a permis aux membres du groupe de « faire péter les barrières ». L’occasion d’écouter sur le plateau différents extraits comme « Injuste », ou « Fake boy » remplis de message sur les difficultés qu’un groupe peut traverser ou encore sur la masculinité. Ils reviennent sur leur façon originale de s’impliquer tous à 100% sur les différents aspects artistiques, et sur l’énergie démentielle qu’ils transmettent sur scène et dans les salles. Puis, les membres du groupe en disent davantage sur un projet qui leur tient à cœur, organiser tous les mois des soirées qui mettent en avant des associations dans un club à Paris.