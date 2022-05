Invités : le couple Baz Luhrmann et Catherine Martin font revivre "Elvis"

Baz Luhrmann et Catherine Martin forment un duo iconique à la ville et derrière la caméra. Ensemble, ils sont signés plusieurs des plus grands succès cinématographiques de ces trente dernières années. Des succès reconnus, audacieux, toujours grandioses : de « Roméo + Juliette » à « Moulin Rouge », en passant par « Gastby le magnifique ». Lui est scénariste, réalisateur et producteur. Elle est l’une des cheffes costumières et décoratrices les plus célèbres d’Hollywood. Cette année, Baz Luhrmann et Catherine Martin reviennent avec « Elvis », le biopic du plus célèbre chanteur américain.