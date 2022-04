Invités : le débat Macron vs Le Pen vu par Vincent Martigny et Céline Bracq

Pendant trois heures mercredi soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés lors d’un débat de l’entre-deux tours très attendu. Économie, politique internationale, sécurité, santé : les deux candidats à l’Élysée ont enchaîné les sujets. Qu’ont pensé les Français de ce débat ? Ont-ils été convaincus par l’un ou l’autre des candidats ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit Céline Bracq, co-fondatrice et directrice générale de l’institut d’études Odoxa et Vincent Martigny, politologue, historien, professeur à l’Université Côte d’Azur et à l’École Polytechnique sur le plateau de Quotidien.