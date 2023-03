Invités : le débrief de la grève générale avec Natacha Polony, Gilles Finchelstein et Céline Bracq (Partie 2)

L’appel à la grève générale de ce 7 mars a été reçu cinq sur cinq. A travers toute la France, ce sont plus de 3,5 millions de personnes selon la CGT qui ont défilé contre la réforme des retraites. Depuis deux mois, l’opposition des Français au projet de loi ne faiblit pas et se traduit dans les rues. Mais peut-il tenir dans la durée ? Pour débriefer la journée de mobilisation nationale et ses suites possibles, Yann Barthès reçoit la patronne de Marianne, Natacha Polony, le politologue Gilles Finchelstein et la directrice de l’institut de sondage Odoxa, Céline Bracq.