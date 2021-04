Invités : le débrief des annonces de Macron avec Natacha Polony, Étienne Gernelle et Thomas Legrand

Pour la septième fois en un an, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français ce mercredi soir. Alors que l’épidémie flambe de nouveau sur tout le territoire, le chef de l’État a décidé la mise en place de nouvelles mesures de restrictions. Parmi celles qui seront les plus commentées dans les prochains jours : la fermeture pour une semaine des établissements scolaires et l’élargissement des mesures déjà en place dans 19 départements au reste du territoire. On en parle avec les journalistes Natacha Polony, rédactrice en chef du magazine Marianne, Thomas Legrand de France Inter et Étienne Gernelle du Point, sur le plateau de Quotidien.