Invités : le debrief des annonces d’Emmanuel Macron avec Natacha Polony, Etienne Gernelle et Frédéric Says

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir une nouvelle série de mesures pour tenter d’endiguer la reprise de l’épidémie de coronavirus en France. Natacha Polony est la directrice du magazine Marianne. Etienne Gernelle est le patron du Point. Frédéric Says est l’éditorialiste star de France Culture. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour débriefer avec nous ces nouvelles annonces et leurs conséquences sur les Français et sur l’économie.