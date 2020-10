Invités : le débrief du débat Biden vs Trump avec Guillaume Debré (TF1) et Melissa Bell (CNN)

En savoir plus sur Yann Barthes

Mardi soir, Joe Biden et Donald Trump se sont affrontés pour la première fois au cours d’un débat télévisé. Pendant , le président sortant et son rival démocrate se sont invectivés, parfois violemment, laissant finalement peu de place au fond dans ce débat. Manifestations anti-raciste, crise du Covid, économie, sécurité : tous ces sujets ont été noyés sous la masse d’insultes et de reproches. On débriefe avec la journaliste de CNN Melissa Bell et le journaliste de TF1 Guillaume Debré.