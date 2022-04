Invités : le debrief du premier tour avec Gilles Finchelstein et Dominique Reynié

Cinq ans plus tard, même affiche pour le second tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont arrivés en tête du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril. Comme en 2017, ils s’affronteront pour le second tour et une entrée ou un retour à l’Élysée le 24 avril prochain. La ressemblance, toutefois, s’arrête là. En 2022, Jean-Luc Mélenchon est une fois de plus le troisième homme de la campagne, mais avec un score bien plus élevé qu’en 2017. Le Parti socialiste a continué sa chute en passant de 6% en 2017 à moins de 2% avec Anne Hidalgo cette année. Les Républicains plongent également et terminent sous la barre des 5% avec leur candidate Valérie Pécresse. Éric Zemmour n’a jamais bénéficié de son « électorat caché » comme il l’assurait il y a encore quelques jours. L’écologie, portée par Yannick Jadot, n’a pas renouvelé son exploit des élections régionales. Si la tête d’affiche du second tour est la même en 2022 qu’en 2017, qu’en sera-t-il à la sortie des urnes le 24 avril ? Le président sortant, qui l’avait emporté à 66% en 2017, n’est plus crédité que de 51% des voix face à Marine Le Pen cette année. Un écart serré pour un match loin d’être joué d’avance. Pour débriefer la situation et comprendre les enjeux de la campagne de l’entre-deux tours qui démarre, Yann Barthès reçoit Gilles Finchelstein, patron de la Fondation Jean Jaurès et Dominique Reynié, directeur de la Fondation pour l’innovation politique, sur le plateau de Quotidien.