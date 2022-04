Invités : le débrief du second tour avec Brice Teinturier et Dominique Reynié

Ce dimanche, Emmanuel Macron a été réélu avec 58% des voix. S’il l’emporte avec une large avance face à Marine Le Pen et ses 42%, le président réélu fait toutefois 8% de moins qu’en 2017 face à la même adversaire. 6% des Français ont voté blanc. 28% des électeurs – soit 13 millions de Français - ne se sont même pas rendus jusqu’aux urnes, soit plus de 2,6% qu’au second tour en 2017. Au total, 16,7 millions de Français n’ont pas voulu choisir. Qui sont ces abstentionnistes ? Emmanuel Macron peut-il vraiment célébrer une victoire alors qu’il a perdu en cinq ans deux millions d’électeurs lorsque Marine Le Pen en a gagné près de trois millions ? Qui a empêché Marine Le Pen d’accéder au pouvoir ? La candidate du Front national peut-elle désormais créer la surprise aux législatives ? Depuis le premier tour, la défaite de Jean-Luc Mélenchon et son appel à le faire élire comme « Premier ministre », les élections législatives de juin prochain sont plus que jamais présentées comme un « troisième » tour par l’opposition. À gauche comme à l’extrême droite, on espère réussir un véritable hold-up lors de ces législatives afin d’imposer à Emmanuel Macron une cohabitation. Pour débriefer les résultats du second tour et les semaines à venir, Yann Barthès reçoit Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué d’Ipsos et Dominique Reynié, politologue, enseignant à Sciences Po et patron de la Fondation pour l’innovation politique.