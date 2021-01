Invités: le guide de la littérature pour ados, par Tom & Nathan Levêque

En savoir plus sur Yann Barthes

Tom et Nathan Levêque sont frères, ils ont 23 ans et ils publient ensemble un guide de littérature à destination des ados. Un guide pour démarrer dans l’univers de la littérature, un guide pour s’intéresser, être curieux, explorer. Un guide, aussi, pour sensibiliser, pour traiter des sujets parfois difficiles comme l’inceste dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Tom et Nathan Levêque nous en parlent sur le plateau de Quotidien.