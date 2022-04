Le "Lepénisme" expliqué par Nicolas Lebourg, Camille Vigogne et Jérémie Peltier

Pour la seconde fois, Marine Le Pen est arrivée à se hisser au second tour d’une élection présidentielle. Cette fois, la candidate du Rassemblement national n’a jamais plus proche d’accéder au pouvoir. Les derniers sondages la donnent au coude à coude avec Emmanuel Macron. Les deux semaines de campagne de l’entre-deux tours seront décisives. Concrètement, c’est quoi le « lepénisme » ? De quelle politique, de quelle façon de penser Marine Le Pen est-elle la porte-parole ? Pour le comprendre, on en parle avec Jérémie Peltier de la Fondation Jean Jaurès et co-auteur d’un rapport sur l’idéologie, l’image et l’électorat de Marine Le Pen, avec Nicolas Lebourg, historien spécialiste de l’extrême droite et avec Camille Vigogne Le Coat, journaliste au service politique de l’Express.