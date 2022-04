Invités : le "Macronisme" expliqué par Corinne Lhaïk, Brice Teinturier et Vincent Martigny

Emmanuel Macron sera-t-il réélu le 24 avril prochain ? Le président sortant aspire à un second mandat et les sondages le donnent encore favori. Mais concrètement, c’est quoi « Le Macronisme » ? Comment définir la politique d’Emmanuel Macron ? Pourquoi, d’ailleurs, est-elle si difficile à définir ? Pour en parler, on reçoit Corinne Lhaïk, journaliste à l’Opinion, Brice Teinturier, directeur général d’Ipsos et Vincent Martigny, politologue et professeur à l’École Polytechnique et à l’Université Côte d’Azur.