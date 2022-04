Invités : la campagne de Marine Le Pen et Emmanuel Macron décryptée par les meilleurs spécialistes

Ce mercredi soir, Marine Le Pen et Emmanuel Macron s’affrontent pour leur second débat de l’entre-deux tours. Un match retour cinq ans après leur premier face-à-face. Marine Le Pen commettra-t-elle les mêmes erreurs qu’en 2017 ? Emmanuel Macron parviendra-t-il à prendre le dessus comme il y a cinq ans ? Pour en parler et faire le bilan d’une campagne présidentielle qui s’achève, Yann Barthès reçoit les journalistes Charlottes Chaffanjon de Libération et Simon Le Baron de France Inter. Depuis des mois, ils suivent la campagne d’Emmanuel Macron. Il reçoit également Camille Vigogne Le Coat de l’Express et Charles Sapin du Figaro qui ont quant à eux suivi la campagne de Marine Le Pen.