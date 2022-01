Invités : « Le Média Positif », un peu de cool dans un monde de brutes avec Emma Rouvet et Hugues de Rosny

En règle générale, l’actualité est morose et apporte, chaque jour, son lot de mauvaises nouvelles, de discours agressifs et de catastrophes. Bref, pas de quoi se réjouir. C’est en partant de ce constat que deux jeunes étudiants ont décidé de créer un média 100% positif. Emma Rouvet et Hugues de Rosny ont 21 ans et sont étudiants à Science-Po. Ensemble, ils ont créé « Le Média Positif », véritable bulle de cool dans un monde de brutes. Emma Rouvet et Hugues de Rosny sont sur le plateau de Quotidien.