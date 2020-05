Invités : le moral des français et des soignants vus par Jérôme Fourquet et Gérald Kierzek

En savoir plus sur Yann Barthes

Jérôme Fourquet est politologue et directeur du département opinion et stratégie à l’Institut français d’opinion publique. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus en France, il suit un groupe de citoyens pour appréhender leur ressenti face au confinement, au virus et, plus récemment, au déconfinement qui se précise. Gérald Kierezk est médecin urgentiste à l’Hôtel-Dieu à Paris. Régulièrement invité sur les plateaux télé, il fait le point sur la situation dans les hôpitaux à quelque jours du déconfinement. Jérôme Fourquet et Gérald Kierzek sont sur le plateau de Quotidien.