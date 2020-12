Invités: le Palmashow et Adèle Exarchopoulos pour "Mandibules"

En savoir plus sur Yann Barthes

Une grosse mouche, deux crétins et une fille qui hurle tout le temps : voilà commence on résume le dernier film de Quentin Dupieux, « Mandibules ». Mais comme souvent avec le réalisateur, c’est un peu plus compliqué – et nettement plus intéressant – que ça. Grégoire Ludig, David Marsais (les deux crétins) et Adèle Exarchopoulos (la fille qui hurle tout le temps) sont sur le plateau de Quotidien. Après « Steak », après « Au poste ! », après « Le Daim », Quentin Dupieux revient cet hiver avec « Mandibules », son dernier long-métrage. L’histoire complètement loufoque de deux types franchement crétins, joués par Grégoire Ludig et David Marsais, qui se retrouvent avec une mouche géante dans le coffre de leur voiture et qui se disent « et pourquoi pas l’apprivoiser et se faire de l’argent avec ? ». En bref, un film coloré, rigolo, complètement barré, surréaliste, mais qui fait du bien au cerveau, surtout en ce moment. Un film, aussi, avec une Adèle Exarchopoulos comme on ne l’a jamais vue: dans un registre hyper drôle, très décalé et dans lequel elle assure complètement. Grégoire Ludig, David Marsais et Adèle Exarchopoulos sont sur le plateau de Quotidien pour nous présenter « Mandibules », le dernier Quentin Dupieux à retrouver en salles dès le 16 décembre.