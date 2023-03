Invités : le Palmashow fait son grand retour avec une soirée exceptionnelle sur TF1

Le Palmashow, alias David Marsais et Grégoire Ludig, reviennent pour une soirée exceptionnelle d’une heure trente de sketchs inédits sur TF1. Au programme : la série “The Crown” revisitée, une parodie de Jul et SCH validée par Booba, un clin d’oeil à la série “HPI” avec Florence Foresti, tout ce qui fait le succès du duo révélé en 2011 avec “Very Bad Blagues”. Comment écrivent-ils leurs sketchs ? Qu’est-ce qui est le plus dur à parodier ? Le Palmashow bientôt de retour au cinéma ? David Marsais et Grégoire Ludig répondent aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.