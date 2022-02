Invités : Le Palmashow joue "Les Vedettes" et revient (enfin) au cinéma

C’est la nouvelle qu’il nous fallait pour (enfin) commencer l’année 2022 du bon pied : le Palmashow est de retour au cinéma ! Grégoire Ludig et David Marsais présentent « Les vedettes », cinq ans après l’énorme succès de « La folle histoire de Max et Léon ». Un nouveau « buddy movie » qui raconte l’histoire de deux vendeurs soudainement au chômage qui décident de devenir « candidats de jeux télévisés », de tous les jeux télévisés. Grégoire Ludig et David Marsais sont sur le plateau de Quotidien.