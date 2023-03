Invités : le petit bonheur des expressions françaises expliqué par Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot

« Sans foi ni loi », « Tonnerre de Brest ! », « Crier haro sur le baudet », « Se mettre sur son 31 ». Il est fort probable que vous ayez déjà utilisé une si ce n’est toutes ces expressions typiquement françaises. Elles font partie de notre quotidien, il en existe plus de 200 et on ne sait pas toujours d’où elles viennent – ni ce qu’elles veulent vraiment dire. Pour y remédier, l’humoriste Guillaume Meurice et la romancière Nathalie Gendrot publie « Le fin mot de l’histoire, 201 expressions pour épater la galerie ». Ils sont tous les deux sur le plateau de Quotidien.