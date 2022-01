Invités : le point sur deux ans de Covid avec les journalistes Fanny Weil, Nicolas Berrod et Grégory Rozières

Il y a deux ans tout pile, on entendait parler pour la première fois du « Covid-19 ». Deux ans et une pandémie plus tard, on fait le point sur la situation en France et dans le monde avec des journalistes qui couvrent l’épidémie depuis le premier jour : Fanny Weil de LCI, Nicolas Berrod du Parisien et Grégory Rozières du Huffington Post. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien.