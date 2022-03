Invités : le point sur la guerre en Ukraine avec Lukas Aubin, Julien Théron et Tatiana Kastouéva-Jean

Jour 6 de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mardi, de nouvelles frappes de plus en plus brutales ont endeuillé l’Ukraine. À la table des négociations lundi, les délégations russes et ukrainiennes ne sont pas parvenues à un accord. Pour décrypter cette nouvelle journée d’affrontements et les enjeux de cette guerre, Yann Barthès interroge trois spécialistes de la Russie. Tatiana Kastouéva-Jean est directrice du « Centre Russie » à l’IRFI, l’Institut français des relations internationales. Julien Théron est enseignant en conflits et en sécurité internationale à Sciences-Po et Lukas Aubin est docteur en géopolitique du sport et spécialiste de la Russie auprès de l’Institut des relations internationales et stratégiques.