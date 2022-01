Invités – Le point sur Omicron avec Olivier Schwartz et Anne-Geneviève Marcelin

2022 est arrivée, mais le COVID n’est toujours pas reparti. Depuis deux ans, le monde entier vit en pleine pandémie, d’une vague à l’autre, d’un variant à un autre. En ce début d’année, le raz-de-marée annoncé d’Omicron est bien là. À quel point faut-il s’en inquiéter ? Peut-on encore espérer voir un jour disparaître le Covid une fois pour toutes ? Pour tenter de répondre à ces questions, on en parle avec les scientifiques Anne-Geneviève Marcelin et Olivier Schwartz. L’une est virologue et cheffe de service à la Pitié-Salpêtrière, l’autre est directeur de l’unité « Virus et immunité » à l’Institut Pasteur. Anne-Geneviève Marcelin et Olivier Schwartz sont sur le plateau de Quotidien.