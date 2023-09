Invités - "Le public français est très passionné", Kameto et LiriLia prêts pour le "KCX"

Deux célébrités du e-sport en France, Kameto et LiriLia, sont les invités de Quotidien jeudi 14 septembre. Âgé de 28 ans, Kameto est le cofondateur de la Karmine Cop, soit l’équipe française la plus renommée dans le domaine. LiriLia, juriste en droit des affaires dans la vie, est elle la capitaine de l’équipe féminine de la Karmine Corp. Kameto, streamer, organise ce samedi à la Defense Arena le KCX, soit le plus important évènement e-sport de l’année. Ils s'expriment notamment sur la passion du public français et son engouement.