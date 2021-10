Invités : le rapport sur la pédocriminalité dans l’Église avec Jean-Marc Sauvé et Laëtitia Atlani-Duault

Après deux ans et demi d’enquête, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église a rendu un rapport accablant. Il fait état de 300 000 victimes entre 1950 et 2020 et de 3200 agresseurs. Ce rapport a fait l’effet d’une bombe au sein de l’Église et de la société française. Le Pape François a immédiatement réagi pour exprimer son « immense chagrin face à l’effroyable vérité » mise au jour par la Commission Sauvé. Sur le plateau de Quotidien Jean-Marc Sauvé, l’homme à la tête de la CIASE à l’origine du rapport, et l’une des membres de la commission, Laëtitia Atlani-Duault.