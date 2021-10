Invités : "Le traître et le néant", le nouveau livre choc de Gérard Davet et Fabrice Lhomme sur Emmanuel Macron

Après « Sarko m’a tuer » et « Un président ne devrait pas dire ça », les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme récidivent avec « Le traître et le néant ». À force, ils vont en faire une tradition : à chaque quinquennat son livre choc. Cette année, l’objet de leur enquête n’est autre qu’Emmanuel Macron. Leur ouvrage, très attendu, est particulièrement corrosif : l’actuel président y est « Le traître ». Quant au « néant », ici la Macronie, elle en prend elle aussi pour son grade. Gérard Davet et Fabrice Lhomme sont sur le plateau de Quotidien.