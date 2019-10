Invités : Léa Salamé, Aurélia Perreau et Julien Beau pour le retour de "Stupéfiant !"

D’abord diffusé sur France 2, Stupéfiant fait peau neuve et se retrouve désormais sur France 5, le mercredi soir. Ce 16 octobre, le documentaire présenté par Léa Salamé s’intéresse à « l’art du bordel » au travers de plusieurs petits documentaires, entrecoupés d’interviews de témoins et de spécialistes. Pour sa première sur France 5, Léa Salamé reçoit l’écrivain Philippe Sollers, l’actrice Zahia Dehar et l’écrivaine Emma Becker. Les journalistes Léa Salama, Aurélia Perreau et Julien Beau sont sur le plateau de Quotidien pour en parler.

En savoir plus sur Yann Barthes